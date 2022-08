கோவா ஓரம் போ! புத்துயிர் பெரும் 8 சென்னை பீச்கள்.. இறக்கப்படும் ரூ.100 கோடி.. சிங்கார சென்னை 2.0!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமீபத்தில் சென்னை கடற்கரையை தூய்மைப்படுத்துவது தொடர்பாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இதற்கான தொடக்கப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

சிங்கார சென்னை திட்டதை மேம்படுத்தி சென்னையை புதுப்பொலிவு பெற வைக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்து முயன்று வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக இந்த திட்டமும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மெரினா முதல் கோவளம் வரை 30 கி.மீ தூரமுள்ள கடற்கரை பகுதியை மறுசீரமைத்து புதுப்பொலிவாக்கும் திட்டத்திற்காக 17 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சூப்பரா மாறப்போகும் மெரினா-கோவளம் கடற்கரை.. ரூ.100 கோடி ஒதுக்க்கீடு - 17 பேர் குழுவை அமைத்து அரசாணை!

English summary

Recently, information has come out that the work has been started while funds have been allocated and projects have been announced for the cleaning of the Chennai beach.