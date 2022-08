கல்வி தொலைக்காட்சி சிஇஓ பணிக்கு தகுதியான நபர் தேர்வு செய்யப்படுவார்.. அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கல்வி தொலைக்காட்சியின் சிஇஓ ஆக நியமனம் செய்யப்பட்ட மணிகண்ட பூபதியின் பின்புலத்தை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும், அவர் மீதான குற்றச்சாட்டில் உண்மை இருந்தால் முதல்வரை கலந்தாலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படுமென்றும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.

Anbil Mahesh-க்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு கல்வித் தொலைக்காட்சி CEO நியமனம் *Live

தமிழக அரசு, பள்ளி மாணவர்களுக்காக நடத்தும் இலவச தொலைக்காட்சி சேனல் 'கல்வி'. இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலம், மாணவர்களுக்கு பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

கொரோனா தொற்று காரணமாக, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பள்ளிகள் மூடப்பட்ட நிலையில், மாணவர்கள் ஆன்லைன் வாயிலாக கல்வி கற்கவேண்டிய சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்டனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு, தொலைக்காட்சி மூலம் மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கும் வகையில், 2019 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கல்வி தொலைக்காட்சி தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்காக தொடங்கப்பட்டது. ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இதில் அவரவர்களுக்கு உரிய பாடதிட்டங்கள் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

கல்வி தொலைக்காட்சி சிஇஓ விவகாரம்! அன்பில் பேரனுக்கு வந்த கொடுமை..ஓபனாக பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

English summary

Minister Anbil Mahesh Poiyyamozhi said that the background investigation of Manikanda bhoopathi, who was appointed as the CEO of Kalvi TV is in progress and if the allegations against him are true, a decision will be taken after consulting the Prime Minister.