கமுக்கமா வச்சிருந்து கடைசி நேரத்துல.. ஓஹோ.. அவர் பார்த்த வேலை தானா? ஓபிஎஸ்ஸை திணறவைத்த 'டாப்' லீடர்!

சென்னை : டெல்லியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வந்த லெட்டர், ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு உச்சகட்ட டென்ஷனை ஏற்படுத்திய நிலையில், அந்த லெட்டருக்கு பின்னணியில் வேலை பார்த்தது டெல்லியில் இருக்கும் எடப்பாடி அணியின் எம்.பி தானாம்.

எடப்பாடி பழனிசாமியை, அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எனக் குறிப்பிட்டு மத்திய அரசு ஜி20 ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு அழைப்புக் கடிதம் அனுப்பியது. அந்த கடிதத்தை ஏற்று எடப்பாடி பழனிசாமி அனைத்துக்கட்சி ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.

அதிமுக சார்பாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டெல்லி அழைப்பு விடுத்ததை அறிந்து டென்ஷனாகி ஓபிஎஸ் டெல்லி வட்டாரத்தில் எப்படி நடந்தது என விசாரித்துள்ளார். அதில் தான், ஈபிஎஸ் டீமின் எம்.பியான பாஜக முக்கிய புள்ளிகளுக்கு நெருக்கமான தம்பிதுரையின் கை இந்த விஷயத்தில் இருந்ததைக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்தே, அவசரமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டு, பாஜக புள்ளிகளுடனும் பேசி, மத்திய அமைச்சருக்கு உடனே ஓபிஎஸ் கடிதம் எழுதினார் என்கிறார்கள் விவரமறிந்த வட்டாரத்தினர்.

ம்ஹும்.. செல்லாது செல்லாது! ஓபிஎஸ்ஸை கைவிட்ட 'தாமரை’! எவ்வளவோ முயன்றும் முடியலையே! எடப்பாடி ஹேப்பி!

