பெரிய ‘பன்னீர்’ ரோஜா மாலை! பெஞ்சமினை பஞ்சராக்கிய எடப்பாடி! ’அண்ணன்’ கோச்சுப்பாரு.. அடடே ஆச்சரியகுறி!

சென்னை : சென்னை அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தின் போது முன்னாள் அமைச்சர் பெஞ்சமின் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மாலை அணிவிக்க, "வேண்டாங்க... அட இருங்க... என்னங்க நீங்க வேற சும்மா..." என கடுமையாக திட்டிய நிலையில், தான் அவ்வாறு நடந்து கொண்டதற்கான காரணத்தை பெஞ்சமினை அழைத்து கூறியிருக்கிறார் இபிஎஸ்.

பரபரப்பான சூழலில் நடந்து முடிந்த அதிமுக செயற்குழு - பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் முன்னெப்போது இல்லாத அளவுக்கு எடப்பாடி ஆதரவாளர்களால் அவமானப்படுத்தப்பட்டார் முன்னாள் முதல்வரும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அவர் கூட்டத்தில் இருப்பதை கருத்தில் கொள்ளாமலே நடந்து முடிந்தர்து அந்த பொதுக்குழு என்றே சொல்ல வேண்டும். தனக்கான தரவு வட்டம் சுருங்கிவிட கிட்டத்தட்ட தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அமர்ந்திருந்த பன்னீர்செல்வம், தன்னிடம் இருந்து சென்ற கேபி.முனுசாமியே எதிராகப் பேசியதால், ஒரு கட்டத்தில் எழுந்து வெளியேறினார்.

