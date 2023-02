வெறும் பஞ்ச் டயலாக் தான்.. அதுவும் காமெடி.. அண்ணாமலையால் பாஜகவுக்கு வீழ்ச்சி.. சீண்டிய காயத்ரி!

இடைத்தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட கூட்டணி கட்சி வாய்ப்பு அளித்துள்ளது, ஆனால் அண்ணாமலையால் வேட்பாளரை அறிவிக்க முடியவில்லை என காயத்ரி சீண்டியுள்ளார்.

சென்னை : ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியின்றி ஈபிஎஸ் போட்டியிடுகிறார். பாஜகவிடம் கேட்காமல் வேட்பாளரை அறிவிக்கிறார் ஓபிஎஸ். சில தமிழ்ப் படங்களைப் பார்த்துவிட்டு பிரஸ் மீட்டில் வெறும் பஞ்ச் டயலாக்குகளை பேசுகிறார் ஐ.பி.எஸ். இப்போது பேனர் பிரச்சனைக்காக டெல்லிக்கு ஓடியுள்ளார் என அண்ணாமலையைச் சீண்டியுள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உடனான மோதலைத் தொடர்ந்து, அவரை மறைமுகமாக விமர்சித்ததால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம், தொடர்ச்சியாக அண்ணாமலையை நேரடியாக அட்டாக் செய்து வருகிறார்.

அந்தவகையில், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வரும் 27ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அதிமுகவின் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் வேட்பாளரை அறிவித்துள்ள சூழலில், அண்னாமலையை சீண்டியுள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.

“வார் ரூம்” அறிவுரை.. “அண்ணாமலையின் அவதூறு!” கட்சியிலிருந்து நீக்கியது ஏன்? காயத்ரி ரகுராம் கேள்வி

EPS is contesting Erode by-election without BJP alliance. OPS announces candidate without asking BJP. Annamalai speaks only punch dialogues in press meet. Gayathri Raghuram has lashed out at Annamalai.