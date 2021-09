பிரதமர் மோடி பேசும் போது இருக்கைகள் காலி.. யாருமே கைத்தட்டவில்லை.. ப சிதம்பரம் சொன்ன 3 விஷயம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உரையாற்றும் போது, ஒரு சில இருக்கைகளில் மட்டுமே தலைவர்கள் அமர்ந்து இருந்ததாகவும், மற்ற இருக்கைகள் காலியாக இருந்தது தனக்கு ஏமாற்றம் அளிப்பதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உரையாற்றும் போது யாருமே கைத்தட்டவில்லை என்றும் இது இன்னும் ஏமாற்றத்தை அதிகப்படுத்தியதாக கூறி உள்ளார் ப சிதம்பரம்.

பிரதமர் மோடி நான்கு அமெரிக்க பயணத்தை முடித்துகொண்டு இன்று நாடு திரும்பினார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது அமெரிக்க பயணத்தின் முதல் நாளில் அந்நாட்டின் முக்கிய நிறுவனங்களின் சிஇஒக்களை சந்தித்தார். இதேபோல் அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸை சந்தித்தார். இரண்டு நாட்டு உறவு குறித்தும் ஆசிய பிரச்சனைகள் குறித்தும் இருவரும் உரையாடினார்.

English summary

p chidambaram said I was disappointed that only a few seats were occupied when PM Modi addressed the U N General Assembly. And even more disappointed that no one applauded. INDIA’s Permanent Mission at the UN has goofed up massively.