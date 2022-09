திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனையில் இன்னொரு ‘மைல்கல்’.. ஸ்டாலினை மனம் திறந்து பாராட்டிய வைகோ!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : போலி பத்திரப் பதிவு ஒழிப்புச் சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பது திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனை சரித்திரத்தில் அடுத்த மைல்கல் என திமுக அரசுக்கு ம.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் வைகோ பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மோசடி, போலி, பத்திரப் பதிவுகளை தடுக்கும் வகையில், கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் மத்திய பதிவுச்சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டது.

இந்த சட்ட மசோதாவுக்கு குடியரசு தலைவர் அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்த நிலையில், போலி பத்திரப்பதிவு ரத்து செய்யும் நடைமுறையை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

MDMK general secretary Vaiko praised the DMK government as the next milestone in the history of the Dravidian model government's achievements by bringing the fake deed registration abolition act.