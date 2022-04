மீன்கள் இனப்பெருக்கம்...மீனவர்களுக்கு 61 நாட்கள் தடைக்காலத்தால் ரெஸ்ட் - மீன்கள் விலை உயர வாய்ப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மீன்பிடி தடைகாலம் தொடங்கியதை தொடர்ந்து ராமேஸ்வரம், மண்டபம், ஏர்வாடி, தொண்டி உள்பட மாவட்டம் முழுவதும் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட படகுகள் மீன் பிடிக்க செல்லாமல் துறைமுக கடல் பகுதியில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளன.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கடல் பகுதிகளில் மீன்கள் இனப்பெருக்கத்துக்காக ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி முதல் மே மாதம் 29ஆம் தேதி வரை 45 நாட்கள் மீன்பிடி தடைகாலமாக இருந்து வந்தது. இந்த தடை கால சீசனில் மீன்கள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் என்பதால் சென்னை முதல் கன்னியா குமரி வரை தமிழக விசைப் படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க அரசால் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு முதல் இந்த 45 நாள் தடைகாலம் 61 நாட்களாக நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன்படி தடைகாலம் வருகிற ஜூன் மாதம் 14ஆம்தேதி முடிவடைகிறது. இந்த ஆண்டின் தடை காலம் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு முதல் தொடங்கியது.

English summary

Fishing ban begins in tamilnadu: (தமிழகத்ததில் மீன்பிடித்தடைக்காலம் தொடங்கியது) More than 2,000 boats across the district, including Rameswaram, Mandapam, Ervadi and Tondi, have been anchored off the coast since the start of the fishing ban.