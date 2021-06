இன்று மமதா-அன்று ஜெ.; 2001-ல் கருணாநிதி கைதின் போது 3 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்காக டெல்லியுடன் மல்லுகட்டு!

Chennai

சென்னை: மேற்கு வங்க தலைமை செயலாளராக இருந்த ஆலாபன் பந்தோபத்யாய் (அலாபன் பந்தோபாத்யாய) ஓய்வு பெற்ற நிலையில் அவருக்காக மத்திய அரசுடன் மல்லுக்கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் அம்மாநில முதல்வர் மமதா பானர்ஜி. இதேபோல் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கைது நடவடிக்கையில் 3 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்காக டெல்லியுடன் மல்லுக்கட்டினார் அன்றைய முதல்வரான மறைந்த ஜெயலலிதா.

மேற்கு வங்க தலைமை செயலாளராக இருந்தவர் ஆலாபன் பந்தோபத்யாய். இவரது பதவி காலம் நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. தற்போது மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜியின் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆலாபன்.

Here is a flash back story of Centre-States Fight on IAS, IPS Offiicers transfers row. In 2001, Then NDA lead Centre Govt asked the Tamilnadu Govt to send three IPS officers on central deputation. But then the Tamilnadu CM Jayalalithaa refused this order.