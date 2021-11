குறைந்தது மழை.. சென்னை ஏர்போர்ட்டில் விமான சேவை மாலை முதல் மீண்டும் தொடங்கியது

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மழை மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக, இன்று பிற்பகல் முதல் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த விமான சேவை, சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று மாலை 6 மணி முதல் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

வளிமண்டல மேல் சுழற்சி காரணமாக காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று இன்று கரையைக் கடந்ததால் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.

நேற்று இரவு முதல் மழைப்பெய்து வந்த நிலையில் சென்னை புறநகர் பகுதியில் பல்லாவரம், மீனம்பாக்கம், பழவந்தாங்கல், தில்லை கங்கா நகர், ஆதம்பாக்கம் ஆகிய ஐந்து சுரங்கப்பாதைகள் மழைநீர் தேங்கி உள்ளதால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai flight: The flight services, which was suspended from this afternoon due to rain and strong winds, resumed at Chennai Airport from 6 pm today.