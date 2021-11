திமுக அரசின் அலட்சியத்தால் சென்னையில் வெள்ளம்... தவிக்கும் மக்கள் - சொல்வது இபிஎஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மழைநீர் தேங்கியதற்கு திமுக அரசின் அலட்சியமே காரணம் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்னே தூர்வாரி இருக்க வேண்டும், ஆனால் திமுக அரசு அதில் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளைப் பார்வையிட்டு நிவாரண உதவிகளை செய்து வருகின்றனர்.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி, இரண்டாவது நாளாக இன்று யானைக்கவுனி பகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்வையிட்டு பொது மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அதனை தொடர்ந்து மின்ட், எம்.ஜி.ஆர்.நகர், முல்லை நகர், மூலக்கடை மற்றும் வில்லிவாக்கம் பாபா நகர் பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ள இடங்களை பார்வையிட்ட பின் பொதுமக்களுக்கு போர்வை,வேட்டி சட்டை, பிரெட், உள்ளிட்ட நிவாரண பொருட்களை வழங்கினார்.

Floods in Chennai due to DMK government's negligence says EPS Edappadi Palanisamy has blamed the DMK government's negligence for the accumulation of rainwater. Edappadi Palanichamy said that the Northeast monsoon should be over, but the DMK government is not paying attention to it.