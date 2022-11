அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த வீராங்கனை பிரியா நினைவாக.. கால்பந்து தொடர்- பாஜக அண்ணாமலை தகவல்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மருத்துவர்களின் தவறான சிகிச்சையால் கால்பந்து வீராங்கனை பிரியாவின் நினைவாக சென்னையில் பாஜக சார்பாக கால்பந்தாட்ட தொடர் நடத்தப்படும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.

சென்னை வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்த கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா, மருத்துவர்களின் தவறான சிகிச்சையால் நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். பிரியாவின் உயிரிழப்புக்கு மருத்துவர்கள் தவறான சிகிச்சை அளித்ததே காரணம் என்று தெரிய வந்த நிலையில், மருத்துவர்கள் இருவரும் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தொடர்ந்து அடுத்தக்கட்ட விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல் பிரியாவின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆறுதல் கூறினார். அதுமட்டுமல்லாமல் ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு, குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசுப் பணி மற்றும் வீடு ஆகியவை இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவையனைத்தும் பிரியாவின் இழப்பிற்கு ஈடாகாது என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai has announced that a football tournament will be held in Chennai on behalf of the BJP in memory of football player Priya due to doctors' mistreatment.