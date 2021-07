முதலில் டெஸ்ட்.. அப்புறம் "போஸ்ட்.." மகேந்திரனுக்கு என்ன பதவி தரலாம்.. திமுக போடும் பிளான்!

Chennai

சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியிலிருந்து விலகி வந்து திமுகவில் இணைந்துள்ளார் மகேந்திரன்.

லோக்சபா தேர்தலில் ம.நீ.ம வேட்பாளர்களிலேயே அதிக ஓட்டு வாங்கியவர், சட்டசபை தேர்தலிலும் சிங்காநல்லூர் தொகுதியில், அதிமுக, திமுகவுக்கு அடுத்தபடியாக, 3வது இடம் பிடித்துள்ளார்.

கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக தொடர்ந்து பெரிய அளவுக்கு வெற்றியை பதிவு செய்யாமல் வரும் நிலையில்தான் இப்படி ஒரு செல்வாக்கான நபரை தங்கள் பக்கம் இழுத்துள்ளது திமுக.

MNM Mahendran is in DMK: Former Makkal Needhi Maiam party dy president Mahendran has joined DMK and he will be given TIDCO – Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd chairman post or any other powerful post as he working towards strengthening DMK in Coimbatore belt, says sources.