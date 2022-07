அதிமுகவுக்கு இவ்வளவு சொத்தா? பேங்க்ல ‘டெபாசிட்’ மட்டும் இத்தனை கோடியா? விஜயபாஸ்கர் காட்டிய கணக்கு..!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவில் நேற்று முன்னாள் அமைச்சரும், புதுக்கோட்டை மாவட்ட செயலாளருமான சி.விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்த கணக்கு வழக்கின் படி, "வைப்புத் தொகை கணக்கில் 244 கோடியே 80 லட்சம் ரூபாய் இருப்பதாகவும், நடப்பு கணக்கில் 2 கோடியே 77 லட்சம் ரூபாய் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை வானகரத்தில் நேற்று நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், செயற்குழு ஒப்புதல் அளித்த 16 தீர்மானங்களும் பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும், இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அனைவரும் வாழ்த்து தெரிவித்த நிலையில், எடப்பாடி அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து வரவு செலவு கணக்கை முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்தார்.

According to the account case filed by former Minister and Pudukottai District Secretary C.Vijayabaskar in the AIADMK General Committee yesterday, "He has stated that there are 244 crore 80 lakh rupees in the deposit account and 2 crore 77 lakh rupees in the current account.