அரை நிர்வாணமாக்கப்பட்ட திமுக தொண்டர்,முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கைது 10 பிரிவுகளில் வழக்கு

சென்னை : சென்னையில் நகர்ப்புர உள்ளாட்சி தேர்தல்ம் வாக்குப்பதிவின் போது திமுக தொண்டரை அரை நிர்வாணமாக்கி தாக்கியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரை தண்டையார் பேட்டை காவல் துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 12,000க்கும் மேற்பட்ட உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கக் கடந்த சனிக்கிழமை நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது.

பெரும்பாலான இடங்களில் அமைதியான முறையிலேயே வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. மாநிலத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே சிறுசிறு பூசல்கள் நடந்தது.

Former minister Jayakumar Thandayarpet has been arrested by the police for allegedly assaulting a DMK volunteer half-naked during the urban local government polls in Chennai.