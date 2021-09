ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு புது சிக்கல்.. லஞ்ச ஒழிப்புதுறை ஹைகோர்டில் சொன்ன முக்கிய தகவல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி வருமானத்துக்கு அதிகமாக 73 சதவீதம் அளவுக்கு சொத்து குவித்து உள்ளார் என லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

ராஜேந்திர பாலாஜி வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது குறித்து மேல் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

மதுரையை சேர்ந்த மகேந்திரன் என்பவர் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரான ராஜேந்திர பாலாஜி வருமானத்துக்கு அதிகமாக 7 கோடி ரூபாய் சொத்து சேர்த்திருப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அவரது மனுவில், வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததால் ராஜேந்திர பாலாஜி மீது சொத்து குவிப்பு வழக்கு பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரியிருந்தார்.

English summary

Former minister Rajendra Balaji has bought property worth 73 per cent more than his income, the Anti-Corruption Department said in the madras High Court.