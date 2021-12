திமுக ஆட்சியில் கருத்து சுதந்திரம்..நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்வி.. ஆவேசமடைந்த எல்.முருகன்..பரபர பேட்டி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தருமபுரி மாவட்டம், அரூரில் இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்யக்கோரி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சில நாட்களுக்கு முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. நாம் தமிழர் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மேடையில் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.

அடுத்த 4, 5 நாட்களுக்கு குளிர் அதிகரிக்கும்.. சென்னையில் மழை எப்போது?.. வெதர்மேனின் முக்கிய தகவல்!

நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில பேச்சாளர் ஹிம்லர் என்பவர் திமுக அரசை மிக மோசமாக விமர்சித்துப் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் திமுகவினரையும் தமிழக முதல்வரையும் ஒருமையில் பேசியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

Insulting freedom of expression is routine for the DMK. Union Minister L. Murugan said that we should be surprised if the DMK does not do this.He said that freedom of expression is a major challenge in the DMK regime