திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில்.. நாழிக்கிணறு, வள்ளிக்குகை தரிசனத்துக்கு நாளை முதல் கட்டணம் ரத்து!

சென்னை: தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் நாளை முதல் நாழிக்கிணறு, வள்ளிக்குகைக்கு கட்டணமின்றி செல்லாம் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் இலவச தரிசனத்துக்கு முதியவர்களுக்கு தனிவரிசையும், மாற்றத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக திருச்செந்தூர் உள்ளது. இங்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில் திருச்செந்தூர் கோவில் வரும் பக்தர்களுக்காக பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு செய்துள்ளது. இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறியிருப்பதாவது:-

வைகாசி விசாகம் திருவிழா..திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் அலைமோதும் பக்தர்கள் கூட்டம்

The Tamil Nadu government has ordered that the Tiruchendur Subramaniya Swamy temple in Thoothukudi district can be visited free of charge from Nazhikinaru and Vallikukai from tomorrow. Also for free darshan there is a separate queue for the elderly and special arrangements for the differently abled people.