“ஹனி ட்ராப்” மூலம் தீங்கு.. கர்நாடக சிங்கத்தின் “வார் ரூம்” அட்டூழியம் - யாரை சொல்கிறார் காயத்ரி?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கன்னடருக்கு தமிழ்நாட்டின் மீது அன்பும் இல்லை, தமிழன் என்ற பெருமையும் இல்லை என்று சாடி இருக்கும் நடிகை காயத்ரி ரகுராம், ஹனிட்ராப் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்ய அதிகாரம் அளித்து வார் ரூம் மூலம் சுய விளம்பரம் செய்துகொள்வதாக யாருடைய பெயரையும் குறிப்பிடாமல் மறைமுகமாக குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

சூர்யா சிவா - டெய்சி ஆடியோ சர்ச்சையை தொடர்ந்து பாஜகவில் அங்கம் வகித்த காய்த்ரி ரகுராம் திருச்சி சூர்யாவை கடுமையாக விமர்சித்து அறிக்கை வெளியிட்டார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக அவருக்கு பாஜகவில் பதவி வழங்கிய தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையையும் மறைமுகமாக காய்த்ரி ரகுராம் விமர்சித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

அண்ணாமலை ரூமில் “கண்ணாடி கதவு”.. வலதுசாரியின் “டபுள் மீனிங்” -உங்க வீட்டு பெண்களை.. கொதித்த காய்த்ரி

English summary

Actress Gayatri Raghuram, who has said that Kannadiga have no love on Tamilnadu and no pride in being a Tamil, has indirectly accused her of empowering others to harm others through honeytraps and self-promotion through War Room without mentioning anyone's name.