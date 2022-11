காயத்ரி பாஜக பத்தி தப்பா பேசுறாங்க.. அண்ணாமலை இல்லைனா நானில்ல! நான் போலி மருத்துவரா? அலிஷா விளக்கம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: காயத்ரி ரகுராம் பாஜகவுக்கு எதிரான தவறான கருத்துக்களை பேசி வருவதாகவும், அண்ணாமலை இல்லாவிட்டால் தான் இல்லை என்றும் அக்கட்சியின் இளைஞர் மேம்பாட்டுப்பிரிவு மாநில செயலாளர் அலிஷா அப்துல்லா தெரிவித்து உள்ளார்.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் இளைஞர் மேம்பாடு மற்றும் விளையாட்டு பிரிவு மாநிலச் செயலாளர் அலிஷா அப்துல்லா மற்றும் அவரது கணவர் நவீன், சென்னை தி நகர் பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது பேசிய நவீன், "கடந்த சில நாட்களாக அலிசா போலி மருத்துவர் என்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. அலிசாவின் குடும்பத்தினரை தாக்கும் விதமாகவும் தன்னை தாக்கும் வகையிலும் சமூகவலைதலங்களில் பதிவிடுங்கின்றன.

Alisha Abdullah, state secretary of the party's youth development wing, has said that Gayatri Raghuram has been speaking wrong views against the BJP .