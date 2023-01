’திமுக ஸ்லீப்பர் செல்’ பைத்தியம்னு சொல்றாங்க! அண்ணாமலையை விடாமல் மீண்டும் சீண்டும் காயத்ரி ரகுராம்!

Chennai

சென்னை : என்னை திமுக ஸ்லீப்பர் செல் என்று அழைக்க முடியவில்லை அதனால் இப்போது அவர்கள் என்னை கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லியும், என்னை பைத்தியம் என்றும், என் பெண்மையை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் என பாஜகவில் இருந்து விலகியுள்ள காயத்ரி ரகுராம் மீண்டும் விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜகவில் இருந்த சூர்யா சிவா - டெய்சி சரண் ஆடியோ விவகாரம் தொடர்பாக அண்ணாமலைக்கு கேள்வி எழுப்பும் வகையில் தொடர்ந்து காயத்ரி ரகுராம் அடுத்தடுத்து ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவுகளை வெளியிட்டார். இதை அடுத்து கட்சியில் இருந்து அவர் தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டார்.

இதனால் அதுவரை மறைமுகமாக குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வந்த காயத்ரி ரகுராம் அடுத்து வெளிப்படையாகவே அண்ணாமலையை விமர்சிக்க தொடங்கினார். இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பாஜக அண்ணாமலையை அடுத்தடுத்து விமர்சித்து பதிவுகளை இட்டு வருகிறார் அவர்.

English summary

Gayatri Raghuram, who left the BJP, has again criticized the BJP Tamil Nadu leader Annamalai who has been given 'Z' category protection, but the adopted son cried and begged for Z category protection.