என்னை மானபங்கம் செய்ததற்கு நன்றி! ’Z’ அற்பனுக்கு வாழ்வு..களத்துல சந்திப்போம்! காயத்ரி ரகுராம் சுளீர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாஜகவில் இருந்து நடிகையும் நடன இயக்குனருமான காயத்ரி ரகுராம் நிரந்தரமாக நீக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், என் பெயரை, தொழிலை, இளமைக் காலத்தை பறித்ததற்கும் என்னை மானபங்கம் செய்ததற்கு நன்றி என அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

பாஜகவின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநிலத் தலைவர் டெய்சி சரண் மற்றும் ஓபிசி பிரிவு மாநிலச் செயலர் சூர்யா சிவா ஆகியோருக்கு இடையில் நடந்த உரையாடல் தொடர்பான ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆனது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சூர்யா சிவா கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வேண்டாம் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ள நிலையில், பாஜக பிரமுகரான காயத்ரி ரகுராம் கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

பறந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்..காயத்ரி ரகுராம் பாஜகவிலிருந்து நிரந்தர நீக்கம்! போன வாரமே போயிட்டாங்களே!

English summary

Actress and choreographer Gayatri Raghuram has announced her permanent expulsion from the BJP, but has issued a statement saying, "Thank you for taking away my name, career, and youth, and for humiliating me."