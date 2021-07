இன்று முதல்.. புயலென புறப்படும் ஜிகே வாசன்! கரையும் கட்சியை காப்பாற்ற முடியுமா? மாற்றி யோசிக்கனும்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியை வளர்ப்பதாக கூறிக் கொண்டு, இன்று முதல் சுற்றுப் பயணத்தை ஆரம்பித்துள்ளார் ஜி.கே.வாசன்.

வாசன் சுற்றுப் பயணம் அவரது அரசியல் எதிர்காலத்திற்கு உதவுமா, அல்லது வாசன் தனது வியூகத்தை மாற்ற நேரம் வந்து விட்டதா என்பது குறித்து வாத, விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.

தென்மாவட்ட த.மா.கா.நிர்வாகிகளை மதுரையில் இன்று சந்தித்து பேசுகிறார் ஜி.கே.வாசன். இந்த நிலையில்தான், அவரது அடுத்தகட்ட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கட்சி நிர்வாகிகள் முணுமுணுப்பது நமது காதுகளில் விழுகிறது.

தமிழகத்தில் தரை தட்டிய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் - என்ன செய்யப்போகிறார் ஜி.கே வாசன்

English summary

GK Vasan News: Claiming to develop the Tamil Maanila Congress Party, GK Vasan has started his first tour today. Debates have erupted over whether Vasan's tour will help his political future or whether it is time for Vasan to change his strategy.