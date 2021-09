சென்னைவாசிகளுக்கு நல்ல செய்தி.. ஒரே வருடத்தில் எல்லாம் மாறப்போகிறது.. இனிமையாக போகும் பயணம்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ஒரு வருடம் அல்ல, இரண்டு வருடம் அல்ல 12 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இழுபறியில் இருக்கிறது வேளச்சேரி-பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் பாதை. வெறும் 500 மீட்டா் தொலைவு பாதையை முடிக்க முடியாத காரணத்தால் பல கிலோமீட்டர் சுற்றிச்சென்ற சென்னைவாசிகளே அடுத்த 10 மாதத்தில் பணிகள் முடிக்கப்பட உள்ளது . அனேகமாக அடுத்த ஆண்டு வேளச்சேரி-பரங்கிமலை ரயில் ஓடிவிடும் என தெரிகிறது.

பறக்கும் ரயில் திட்டம்: சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், போக்குவரத்து சேவையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பறக்கும் ரயில் திட்டம் அமைக்க 1985-ஆம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் முதல்வராக இருந்த காலத்தில் திட்டமிடப்பட்டது.

சென்னை கடற்கரை முதல் பரங்கிமலை வரை மூன்று கட்டங்களாக இந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற தீா்மானிக்கப்பட்டது.

The Velachery-Parangimalai railway line has been in limbo for more than 12 years. The work is expected to be completed in the next 10 months. The Velachery-Parangimalai train is likely to run next year.