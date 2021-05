காய்கறிகள் மட்டுமல்ல மளிகை பொருட்களும் வீட்டுக்கே வரப்போகிறது.. குட்நியூஸ்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: காய்கறிகள் மட்டுமல்ல மளிகை பொருட்களும் போன் செய்தாலே வீடு தேடி வரும் நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வரப்போகிறது. எனவே கூட்டம் கூட்டமாக கடைக்கு போய் கொரோனா என்ற விபரீதத்தை விலைக்கு வாங்க வேண்டாம். இன்றைய அலட்சியம் மற்றும அஜாக்கிரதை எல்லோரையும் பெரிய அளவில் பாதிக்கும்.

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 31ம் தேதி வரை தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் வெளியில் வந்து கொரோனாவில் சிக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே அரசு இந்த ஊரடங்கை அறிவித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதுமே நாளை முதல் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் அத்தியாவசிய பொருட்களான காய்கறி/ பழங்கள் ஆகியவை மாநகராட்சி/நகராட்சி/பேரூராட்சி/ஊராட்சி அமைப்புகளின் மூலம் வாகனங்களில் (மூன்று மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில்) பொதுமக்களின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

if you call, Not only vegetables but also groceries will come into home.. So don’t go shopping in crowds and buy the corona pervert. Today's negligence and carelessness will affect everyone to a great extent.