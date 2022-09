அரசு பள்ளிகளில் தமிழகம், டெல்லிதான் பெஸ்ட்.. பல மாநிலங்கள் மாணவர்களிடம் காசு கேட்கின்றன: கெஜ்ரிவால்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாடு, டெல்லி உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களை தவிர்த்து அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடம் மாதம் ரூ.500 கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருவதாக டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் செயல்பாட்டில் இருந்த மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண நிதியுதவித் திட்டம், மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டம் என மாற்றி அமைக்கப்பட்டது.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 6ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை அரசுப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவிகள் உயர்கல்வியான பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்டயப்படிப்பு அல்லது தொழிற்படிப்பு ஆகியவற்றில் இடைநிற்றல் இன்றி முடிக்கும் வரை மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படும். இந்த உதவித் தொகை நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும்.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that government school students are being charged Rs.500 per month except in some states including Tamil Nadu and Delhi.