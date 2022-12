விடாத ஆளுநர் ரவி.. புதிய கல்விக் கொள்கை தேவையாம்.. அரசுடன் மற்றொரு மோதல்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசால் தொடர்ந்து எதிர்க்கப்பட்டு வரும் புதிய தேசிய கல்விக்கொள்கைக்கு ஆதரவாக மீண்டும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசி இருக்கிறார். அப்படி என்ன பேசினார்?

மந்தைவெளி பகுதியில் மாணவர்களுக்காக ராதா சுவாமி என்ற சிறப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டது. இதன் திறப்பு விழா நிகழ்வில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கலந்துகொண்டு மையத்தை திறந்து வைத்தார். இந்த விழாவில் பேசிய அவர், "ராதா சுவாமி சிறப்பு மையம் மாணவர்களுக்காக திறக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

எதிர்காலத்தில் சிறந்த ஆளுமைகளை இந்த மையம் உருவாக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். இந்தியாவில் தற்போது உயர்கல்வியில் கலை படிப்புகளை பயிலும் மாணவர்களில் 70 சதவீதம் பேர் மட்டுமே முதுகலை படிப்புகளை முடிக்கின்றனர்." என்றார்.

தமிழக அரசுக்கு பறந்த லெட்டர்! பிரதமர் பாதுகாப்பில் குறைபாடு? விளக்கம் கேட்கும் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி

English summary

Tamil Nadu Governor RN Ravi has once again spoken in support of the new National Education Policy which has been continuously opposed by the Tamil Nadu government. What did he say?