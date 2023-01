பெரியமூவ்.. ஆளுநருக்கு எதிராக நாளை ஜனாதிபதியை சந்திக்கும் திமுக தலைவர்கள்..பரபரக்கும் டெல்லி பின்னணி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழக அரசு தயாரித்து வழங்கிய உரையில் இருந்த விஷயங்களை விட்டு விட்டு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி நேற்று சட்டசபையில் படித்த நிலையில் அவருக்கு எதிராக முதல்வர் ஸ்டாலின் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். இதையடுத்து ஆளுநர் ஆர்என் ரவி சட்டசபையில் இருந்து வெளியேறினார். இந்நிலையில் தான் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை திரும்ப பெற வேண்டும் எனக்கூறி திமுக சார்பில் டெல்லியில் ‛பெரிய மூவ்' ஒன்று எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது என்ன? என்பது பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்த நிலையில் ஆளுநராக ஆர்என் ரவி நியமனம் செய்யப்பட்டார். அதன்பிறகு சிறிது நாட்களிலே தெலங்கானா, கேரளா, டெல்லியை போன்று தமிழ்நாட்டிலும் ஆளுநருக்கும், ஆளும் கட்சிக்கும் இடையே மோதல் போக்கு தொடங்கியது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு திராவிட மாடல் எனவும், திராவிட கொள்கை என பேசி வரும் நிலையில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி அதற்கு எதிராக பேசி வருகிறார். ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் திராவிடத்துக்கு எதிராகவும், சனாதானம் பற்றியும் பேசி வருகிறார். மேலும் சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு அனுமதி வழங்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளார். இதுதான் இருதரப்புக்கும் இடையே சுமூக உறவு இல்லாததற்கு முக்கிய காரணமாகும்.

இந்த ஆளுநரை தூக்கினால் தான் பாஜகவுக்கு நல்லது.. ஸ்டாலின் செய்தது சரியானது.. ஒரே போடாக போட்ட தினகரன்!

English summary

Chief Minister Stalin brought a resolution against Governor RN Ravi while reading it in the Assembly yesterday, leaving out the contents of the speech prepared and presented by the Tamil Nadu government. Governor RN Ravi then left the assembly. In this situation, reports have surfaced that the DMK leaders are planning to directly meet President Thirelapathi Murmu tomorrow saying that they want to get Governor RN Ravi back, which has created a stir.