தேசிய கல்விக்கொள்கையில் மும்மொழி திணிப்பு! மாநில கல்விக்கொள்கையை ஆளுநர் ஆதரிக்கனும்! பொன்முடி பளீர்

சென்னை: தமிழக அரசின் மாநில கல்விக் கொள்கையை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆதரிக்க வேண்டும் என்று உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் மரபுகளுக்கு மாறாக பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தலையிட்டு, மாணவர்களிடம் அரசியலை புகுத்துவதாக குற்றம்சாட்டி, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவை புறக்கணிப்பதாக உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிவித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து நேற்று மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கலந்துகொண்டார்.

Higher Education Minister Ponmudi has insisted that Governor RN Ravi should support the state education policy of the Tamil Nadu government. Because The National Education Policy of the Central Government has a trilingual scheme.