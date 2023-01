ஆளே மாறிட்டாங்களே! ஆளுநர் மாளிகை பொங்கல் விழாவில் வேஷ்டி சட்டையில் அசத்திய ஆர்என் ரவி!கவனிச்சீங்களா

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று ஆளுநர் ஆர்என் ரவி தலைமையில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவை முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் புறக்கணித்த நிலையில் முன்னாள் முதல்வர்களான எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர். விழாவில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி தமிழ் பாரம்பரிய முறைப்படி வேஷ்டி, சட்டை அணிந்து தலையில் பரிவட்டம் கட்டி பங்கேற்றது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் மாளிகை சென்னை கிண்டியில் அமைந்துள்ளது. ஆளுநர் மாளிகையில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இது காலம்காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

இந்த பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்க ஆளுநர் சார்பில் முதல் அமைச்சர், அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள், எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள், ஐஏஎஸ்- ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், நீதிபதிகள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுவது வழக்கம்.

English summary

The Pongal festival was celebrated today under the leadership of Governor RN Ravi at the Governor's House in Kindi, Chennai. Former Chief Ministers Edappadi Palanichamy, O Panneer Selvam and others participated in the ceremony while First Minister Stalin ignored it. Governor RN Ravi wearing a traditional Tamil dress Dhoti and shirt and wearing a on his head attracted everyone's attention in the ceremony.