முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு மருத்துவமனையில் 2 மணி நேரம் பரிசோதனை.. என்ன நடந்தது?

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் முதுகுவலி காரணமாக சென்னை போரூரில் உள்ள ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் சில மணிநேரங்கள் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளார். உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் அதிகாரிகளுடன் தொடர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருந்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

தமிழக முதல்வராக கடந்த ஆண்டு மே மாதம் பொறுப்பேற்றார் முதல்வர் ஸ்டாலின். கொரோனா பரவல்,மழை வெள்ள சேதம் என அடுத்தடுத்து பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. தற்போது கொரோனா கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டு பருவமழை காலத்தில் வெள்ள சேதம் ஏற்படாமல் தடுக்க மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin has returned home after a few hours of treatment at Ramachandra Hospital in porur, Chennai due to back pain. Chief Minister Stalin was in constant consultation with the officials despite his ill health.