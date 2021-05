நாளை முழு ஊரடங்கு.. இன்றே மொத்தமாக கடைகளில் கூடிய மக்கள்.. அள்ளும் கூட்டம்.. வீடியோவை பாருங்க!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழகத்தில் நாளை முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று மளிகை மற்றும் காய்கறி கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த ஒரு வாரமாக தினமும் 34 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான கேஸ்கள் தினமும் பதிவாகி வருகிறது.

தமிழகத்தில் 18,06,861 பேர் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 35873 பேருக்கு கொரோனா ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு 448 பேர் 24 மணி நேரத்தில் பலியான நிலையில் 87,300 பேர் மொத்தமாக பலியாகி உள்ளனர். 20,046 பேர் ஆக்டிவ் நோயாளிகளாக உள்ளனர்.

English summary

The heavy crowd in the shops and markets due to full lockdown from tomorrow in Tamilnadu. Video shows a huge crowds in many parts of Tamilnadu.