லத்தியுடன் குவிந்த போலீஸ்.. அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் பரபரப்பு

சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் யார் என்பதை தீர்மானிப்பதற்காக அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்று வருவதால் அங்கு போலீஸ் குவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் தங்கள் தரப்புக்கு தான் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி தேவை என்று வாதிட்டு வருவதால் கடந்த 7ஆம் தேதி எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.

எனவே 10ம் தேதியான இன்று மறுபடி சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

