சென்னையில் அரசு அலுவலகங்களுக்கு நாளை விடுமுறை.. தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் முதல்வர் முக்கிய உத்தரவு!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் நேற்று நள்ளிரவு முதல் விடிய, விடிய பேய் மழை கொட்டியது. 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு 207 மிமீ மழை சென்னையில் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. சென்னையின் நகர், புறநகர் என அனைத்து இடங்களிலும் பாரபட்சமின்றி மழை பெய்தது.

சென்னை எழும்பூர், கோடம்பாக்கம், தி.நகர், மீனம்பாக்கம், கிண்டி என நகர்ப்புற பகுதிகளிலும் புறநகர் பகுதிகளான அம்பத்தூர், ஆவடி, எண்ணூர், தாம்பரம், வண்டலூர், திருமழிசை ஆகிய பகுதிகளிலும் பலத்த மழை பெய்தது.

Government offices in Chennai will be closed tomorrow due to heavy rains and floods. Private companies have also been ordered to offer holidays