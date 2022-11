2 நாட்களுக்கு கனமழை.. 6 மாவட்ட மக்களே உஷார்.. சென்னைவாசிகளுக்கு குட் நியூஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார். வட தமிழக கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் பாலச்சந்திரன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் வட கிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் பல மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் நிற எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நாளைய தினம் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக வலுவிழக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

English summary

Balachandran, head of the southern region of the Chennai Meteorological Center, said that there is a possibility of heavy rain for two days in Tamil Nadu. Balachandran has also advised fishermen not to go to the coastal areas of North Tamil Nadu as there is a possibility of cyclone.