பொங்கல் லீவு முடிந்தது..சென்னை திரும்பிய மக்கள்.. அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள்..கதறும் பயணிகள்

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட சொந்த ஊர் சென்ற மக்கள் விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் சென்னை திரும்ப தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் பெருங்களத்தூர் தொடங்கி தாம்பரம் வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசல் தாம்பரம் வரை நீடித்துள்ளதால் வேலைக்கு செல்வோர், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்வோர் என அனைத்து தரப்பினரும் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

பொங்கல் விழாவையொட்டி 14ம் தேதி தொடங்கி 17ம் தேதி வரை பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் விடுமுறையை அறிவித்திருந்தன. சில நிறுவனங்கள் 13ம் தேதி விடுமுறையை அறிவித்துவிட்டன. இதனையடுத்து தென் மாவட்டங்களிலிருந்து சென்னையில் வந்து தங்கி வேலை பார்க்கும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சொந்த ஊர் நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கினர். இவர்கள் பயணம் செய்வதற்கு ஏதுவாக கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்குவது தொடர்பாக கடந்த 3ம் தேதி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

அமைச்சர் சிவசங்கர் தலைமையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தில் சென்னையிலிருந்து 12ம் தேதியிலிருந்து 14ம் தேதி வரை சுமார் 4,449 பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதன்படி ஏற்கெனவே இயக்கப்பட்ட பேருந்துகளுடன் இப்பேருந்துகள் கூடுதலாக இயக்கப்பட்டது. இந்த மூன்று நாட்கள் மொத்தமாக சுமார் 10,932 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.

