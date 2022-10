தீபாவளி கொண்டாட்டம் முடித்த சென்னை திரும்பும் மக்கள்.. தாம்பரம் டூ சென்னை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை முடித்து மக்கள் சென்னை திரும்பி வரும் நிலையில், தாம்பரம் ஜிஎஸ்டி சாலை மற்றும் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வந்து சேர முடியாமல் பயணிகள் தவித்து வருகின்றனர்.

சிறப்பு பேருந்துகள் பல இயக்கப்பட்டாலும் கூட பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருவதாக கூறியுள்ளனர்.

English summary

As people are returning to Chennai after the Diwali festival, there is heavy traffic jam on Tambaram GST road and Poonamallee highway. Due to the traffic congestion, passengers are struggling to reach the specified time.