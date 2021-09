சென்னயில் கொரோனா பாதிப்பு, உயிரிழப்பு எங்கும் அதிகம்.. மாநகராட்சி வெளியிட்ட பட்டியல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் உள்ள 15 மண்டலங்களில் மண்டல வாரியாக கொரோன பாதிப்பு, உயிரிழப்பு விவரங்களை சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ளது. இதில் அதிபட்சமான பாதிப்புகள் தேனாம்பேட்டை மற்றும் அண்ணா நகர் மண்டலத்தில் உள்ளது. உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கையில் பார்த்தால் அதிகபட்சமாக அண்ணா நகர், தேனாம்பேட்டை கோடம்பாக்கத்தில் 900க்கு மேல் உள்ளது.

சென்னையில் இதுவரை 548097 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 98 சதவீதம் பேர் குணம் அடைந்துவிட்டனர். அதாவது 537592 பேர் குணமாகிவிட்டனர். வெறும்1.5 சதவீதம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதாவது சென்னையில் 8450 பேர் இதுவரை கொரோனா பாதிப்பால் இறந்து போனார்கள்.

தற்போது சென்னையில் 0.4 சதவீதம் பேர் ஆக்டிவ் நோயாளிகளாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். அதாவது 2055 பேர் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் என சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Corporation of Chennai has released the details of Covid-19 cases and casualties in 15 zones in Chennai by region. The worst affected areas are tenampet and Anna Nagar.