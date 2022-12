அவதார் நெத்தியில நாமம்? ஏங்க இது ஜேம்ஸ் கேமரூனுக்கு தெரியுமா! வான்டடாக வண்டியில் ஏறிய அர்ஜுன் சம்பத்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உலகெங்கும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள அவதார் 2 படம் ரிலீஸ் ஆகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில் அவதார் படத்தில் ஆரிய பார்ப்பன சிந்தனைகள் குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் இருப்பதாக இந்து மக்கள் கட்சி நிறுவனத் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் அரிய கண்டுபிடிப்பு ஒன்றினை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்.

ஹாலிவுட் மட்டுமல்லாது உலகெங்கும் பிரபலமான இயக்குனரான ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளியான படம் தான் அவதார். பாண்டோரா என்ற அதி அற்புத உலகத்தை கண் முன்னே நிறுத்திக் காட்டினார்.

இதுவரை கேட்டிராத கதைக்களம், பார்த்திராத காட்சிகள் என அந்தப் படத்தின் ஜிஎஃப்எக்ஸ் மற்றும் விஷுவல் ட்ரீட்டால் இன்றளவும் அவதார் முதல் பாகம் உலக அளவில் வசூல் ரீதியாக அதற்கு முன்னர் இருந்த பல சாதனைகளை அடித்து நொறுக்கியது.

நீங்க வந்தா மட்டும் போதும்! நாடாளுமன்ற தேர்தலில் களமிறங்கும் ரஜினிகாந்த்! ஆவலை சொன்ன அர்ஜுன் சம்பத்!

English summary

Hindu makkal katchi Arjun Sampath has made a rare discovery that the film Avatar 2, which has created great expectations around the world and is receiving mixed reviews, contains various information about Aryan religious ideas.