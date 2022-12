3 மாதம் முன்பு கோவையில் நடந்த சம்பவம்.. வேலுமணிக்கு நெருக்கமான புள்ளியை தட்டித் தூக்கியது எப்படி?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோவை அதிமுகவுக்குள் வலையை வீசி, நிர்வாகிகளை அள்ளி இழுத்து வருகிறார் கோவை மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரான செந்தில் பாலாஜி. வேலுமணியின் கோட்டையான கோவைக்குள்ளேயே புகுந்து, அவருக்கு நெருக்கமானவர்களையே திமுகவுக்கு கொண்டு வருவது அதிமுகவினரை அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.

செந்தில் பாலாஜியின் கேம், வரும் நாட்களில் இன்னும் சூடுபிடிக்கும் என்கிறார்கள் கோவை வட்டார திமுகவினர். செந்தில் பாலாஜி கோவை பொறுப்பு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டதுமே திமுக - அதிமுக அரசியல் ஆட்டம், வேலுமணி vs செந்தில் பாலாஜி என மாறிவிட்டது என்கிறார்கள்.

அதற்கேற்ப, அதிமுக வலுவாக உள்ள கோவையில் இருந்து முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள், முன்னாள் எம்.பி என திமுக பக்கம் இழுத்து வருகிறார் செந்தில் பாலாஜி. நேற்று, ரியஸ் எஸ்டேட் புள்ளியும், வேலுமணிக்கு நெருக்கமானவருமான செந்தில் கார்த்திகேயனை திமுகவில் இணைத்துள்ளார்.

அதிமுகவை குடைந்த செந்தில் பாலாஜி.. அடுத்த விக்கெட்! திமுகவில் இணைந்த முக்கிய நிர்வாகி! வேலுமணி ஷாக்!

English summary

Minister Senthil Balaji has been throwing a net inside Coimbatore AIADMK and dragging executives. AIADMK has been shocked by entering Velumani's stronghold and bringing his closest people to DMK.