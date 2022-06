"ஓ.. வசந்த ராஜா".. செம டைமிங்.. "ஆடிய ஆட்டம் என்ன".. எகிறி அடிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. அப்ப அதுவா?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, மெஜாரிட்டி ஆதரவுகள் கிடைத்து வருவதாக சொல்லப்படும் நிலையில், ஓபிஎஸ் ஓரங்கட்டப்படுகிறாரா? என்ற சந்தேகம் வலுத்து வருகிறது.

கடந்த 2 நாட்களாகவே அதிமுக அலுவலகம் பரபரப்பாகி உள்ளது.. வெளிப்படையாக இந்த ஆலோசனைகள் இரு தரப்பிலுமே நடந்து வந்தாலும், திரைமறைவில் வேறு சில விவகாரங்களும் ஓடிக் கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

'ஒற்றை தலைமை’ ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஆதரவாளர்களின் போஸ்டர் யுத்தம்! மகிழ்ச்சியில் பிரிண்டிங் உரிமையாளர்கள்!

அதாவது, இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக, ஓபிஎஸ்சிடம் எடப்பாடி தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், ஓபிஎஸ்சும் வழக்கம் போல சில பேரங்களை ஆரம்பித்ததாகவும், ஆனால், இந்த முறை பேரத்தின் தன்மை பல்வேறு வழிகளில் அதிகமாக இருந்ததால் எடப்பாடி அதனை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

English summary

How did the aiadmk seniors support Edappadi palanisamy and what will ops do the next எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு பெருகும்பட்சத்தில், ஓபிஎஸ் ஓரங்கட்டப்படுகிறாரா