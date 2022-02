சிக்கலே இனிதான்.. "நயவஞ்சகம், சர்வாதிகாரம்".. மாநில உரிமைகளை பறிப்பது அநீதியே.. கொந்தளித்த பிடிஆர்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: கடந்த 7 வருடங்களாக, நிதி, நிர்வாகம், மாநில அரசுகளுக்கு அநீதி இழைக்கப்படும் ஒன்றிய அரசின் திட்டங்கள் அனைத்திலுமே மாநிலங்களின் உரிமைகளை முற்றிலும் பறிக்கும் நிலைமை உள்ளது, இதுவரையிலான இந்திய வரலாற்றில் இதுவே மிக மோசமான சர்வாதிகாரத் தன்மை மிக்க அதிகார பறிப்பு நடவடிக்கைகள்" என்று காட்டமாக பிடிஆர் கூறியுள்ளார்..

தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை பொறுத்தவரை அளவுக்கு அதிகமான புத்திசாலி.. வெளிநாட்டில் படித்தவர்.. நிதி இலாகா விவரங்களை தன் விரல் நுனியில் வைத்திருப்பவர்.

சோஷியல் மீடியாவில் எப்பவுமே ஆக்டிவ்வாக இருப்பார். யாராவது அரசியல் தலைவர்கள், அல்லது ட்விட்டர்வாசிகள் தேவையில்லாமல் விமர்சித்தாலோ, சீண்டினாலோ, அவர்களுக்கு ஆதாரங்களுடன் பதிலடி தந்து வாயடைத்து போக வைப்பார்.

ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்...ஒரே பத்திரப் பதிவு எல்லாம் சாத்தியமே இல்லை - பழனிவேல் தியாகராஜன்

