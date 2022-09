சிங்கப்பூராக மாறப்போகும் சிங்காரச் சென்னை! -நிறைவேறும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கனவு

Chennai

சென்னை: புதிய பாய்ச்சலுக்கு சென்னை நகரம் தயாராகி வருகிறது. முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பின்னர் பல வருடங்களாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன. மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்கள் சீரமைப்பு, மதுரவாயல்-துறைமுகம் சாலை, மாஸ்டர் பிளான்-3 ஆகியவற்றால் சென்னை நகரம் புதிய பொலிவைப் பெற உள்ளது.

மழைக்காலம் வந்துவிட்டாலே சென்னைப் பெருநகர மக்கள் அச்சத்தில் உறைவது என்பது இயல்பான ஒன்றாகவே மாறிவிட்டது. காரணம், கடந்த அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மழை வெள்ளத்தில் மூழ்கிய கசப்பான அனுபவங்கள்தான்.

கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பெய்த மழையும் அதன் தொடர்ச்சியாக எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை திறந்துவிட்டதால் பல்லாயிரம் வீடுகள் நீரில் மூழ்கின. மக்கள் நீண்டகாலம் சேமித்து வைத்திருந்த பொருள்களை எல்லாம் வெள்ளம் அடித்துக் கொண்டு சென்றது. இதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளில் இருந்து மக்களால் மீள முடியவில்லை.

தற்போது திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்களை மறுசீரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கிவிட்டன. மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே இப்பணிகளை வேகப்படுத்துவதால், கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கிடைத்த அனுபவத்தை, இந்தமுறை சென்னை மக்கள் பெறமாட்டார்கள் என உறுதியாக நம்பலாம்.

