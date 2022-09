"பொதுச்செயலாளர்..!" அதிரடியாக காய் நகர்த்தும் எடப்பாடி.. அமைதியாக முட்டுக்கட்டை போட முயலும் ஓபிஎஸ்?

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அதிமுகவில் உட்கட்சி குழப்பம் தொடரும் நிலையில், எடப்பாடி மற்றும் ஓபிஎஸ் என இரு அணிகளும் கட்சியை கைப்பற்றும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளது.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பின்னரே அதிமுகவில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நடந்தது. அதன் பின்னர் ஒரு வழியாக அது எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓபிஎஸ் என இரட்டை தலைமையின் கீழ் வந்தது.

இரட்டை தலைமையின் கீழ் அதிமுக பெரியளவில் வெற்றி பெற முடியவில்லை. மக்களவை தேர்தல் தொடங்கி ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரை அனைத்திலும் மோசமான தோல்வியையே எதிர்கொண்டது.

English summary

Edappadi palanisamy is trying to become admk general secretary: O Panneerselvam is trying to prove his strength in admk.