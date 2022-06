அப்பாடா, தெற்கு வளர்கிறது! தென் மாவட்டங்களில் தொழில் முதலீடுகளை அதிகரிக்கும் தமிழக அரசு! முழு விவரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தென்தமிழகத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்களை அதிகரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வரப்படுகிறது. இதன்மூலம் தொழில்முதலீடுகள் உயர்ந்து வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

1990 தாரளாளமயமாக்கல் காலத்தில் தென்தமிழககம் சாதிய மோதல்களுக்கு சாட்சியாக இருந்தன. இதனால் அங்கு தொழிற்சாலைகளை கொண்டு சென்று வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவது என்பது சிரமத்தை ஏற்படுத்தது.

இருப்பினும் அடுத்ததடுத்த காலக்கட்டத்தில் மாநில அரசுகள் சிறப்பு நடவடிக்கைள் மூலம் தென்தமிழகத்தில் தொழில் முதலீட்டை அதிகரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது. இதில் வெற்றியும் கிடைத்து வருகிறது.

