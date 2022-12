முகத்தில் கீரல்..மாஜி எம்பி மஸ்தான் மகனுக்கு வந்த டவுட்! சீன் போட்ட கொலையாளி..சிக்கியது இப்படி தான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக நிர்வாகியும் முன்னால் எம்பியுமான டாக்டர் மஸ்தான் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்து தமிழகம் முழுவதும் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் அவரது முகத்தில் இருந்த சிறு காயம் தான் கொலையாளிகள் வசமாக சிக்குவதற்கு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

சென்னை சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முன்னாள் எம்பி மஸ்தான் தஸ்தஹீர். திமுக மாநில சிறுபான்மையினர் நல செயலாளராக இருந்த அவர் சிறுபான்மை ஆணையத் துணைத் தலைவராகவும் திமுக ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டார்.

கடந்த 22 ஆம் தேதி அவரது மகனுக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற இருந்த நிலையில் 21ஆம் தேதி நள்ளிரவில் அவர் வலிப்பு மற்றும் நெஞ்சுவலி காரணமாக உயிரிழந்ததாக அதிர்ச்சி தரும் தகவல் வெளியானது.

பெண்களுக்கு திமுக அரசு செய்தது என்ன? மகளிர் சுய உதவி குழுவில் தொடங்கி பேருந்தில் அலாரம் வரை!

English summary

While the incident of the murder of DMK executive and former MP Dr. Masthan has come to light and has created strong shocks across Tamil Nadu, the information has now come out that the minor injury on his face is an opportunity to caught killers.