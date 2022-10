உங்க வாழ்க்கையே மாறப் போகுது! கிராமப் பெண்கள் தான் குறி! சென்னையில் சிக்கிய சரளா! ஷாக்கான போலீஸ்!

Chennai

சென்னை : வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் ஒரு நேரத்தில் தங்கள் வாழ்வு மாறிவிடாதா? என்று கிராமப் பகுதிகளில் இருந்து வேலை தேடி சென்னைக்கு வந்த இளம் பெண்களை குறி வைத்து அவர்களை மிரட்டி பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய கணவன் மனைவி கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் தான் தற்போது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னைக்கு வேலை தேடி வருவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கிராமங்களில் போதிய வேலை வாய்ப்பின்மை அல்லது படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைக்காதவை உள்ளிட்டவை ஒரு சில காரணங்கள்.

கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்து தங்களை படிக்க வைத்த பெற்றோரை வீட்டில் அமர வைத்து அழகு பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் வீட்டை மறந்து சொந்தத்தை மறந்து ஊரை மறந்து இளம் பெண்கள் பலரும் சென்னைக்கு நாளுக்கு நாள் வேலை தேடி வருகின்றனர்.

The arrest of a husband and wife who targeted young women who came to Chennai from rural areas in search of work and threatened them into sex work is causing shock.