அச்சமின்றி பேசுபவர் விஜய் சேதுபதி... நானும் அவர் ரசிகர்தான் - பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

சென்னை: எந்த அரசாக இருந்தாலும் தனது கருத்தை தைரியமாக பேசக்கூடியவர் விஜய் சேதுபதி. அவரது ரசிகன் நான் என்று அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார்.

மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதிக்கு தனி ரசிகர்கள் கூட்டம் உள்ளது. அவரது தனித்துவமான நடிப்புக்கு என்று ரசிகர்கள் கூட்டம் உள்ளனர். தமிழக அமைச்சரே விஜய் சேதுபதியின் ரசிகர் என்று கூறியுள்ளார்.

ஹீரோவாக மட்டுமல்லாது வில்லனாகவும்,கௌரவ வேடத்திலும் நடத்து தனக்கென்று ரசிகர்கள் வட்டத்தை உருவாக்கி வைத்துள்ளார் விஜய் சேதுபதி. அரசு சார்பான விழாக்களிலும் அவ்வப்போது தலைகாட்டி வருகிறார். சமூக வலைத்தளங்களிலும் கருத்துக்களைப் பதிவிட்டு வருகிறார் விஜய் சேதுபதி

