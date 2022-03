அண்ணா, எம்ஜிஆர் போல, ஜெயலலிதாவை வெளிநாடு அழைத்துபோய் சிகிச்சையளிக்க அமைச்சர்களிடம் கூறினேன்: ஓபிஎஸ்

Chennai

சென்னை: எம்ஜிஆர், அண்ணா போல ஜெயலலிதாவை வெளிநாட்டிற்கு அழைத்துச்செல்லலாம் என அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர், எஸ்.பி வேலுமணியிடம் கூறியதாக ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார். ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் நேரில் ஆஜரான அவரிடம் ஜெயலலிதாவை வெளிநாடு அழைத்துச்செல்ல தடையாக இருந்தது எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஓபிஎஸ் பதிலளித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக கூறிய ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் இன்று காலை முதலே விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. பல கேள்விகளுக்கு எனக்குத் தெரியாது என்றே அவர் பதிலளித்துள்ளார்.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதிக்குப் பிறகு அவர் ஜெயலலிதாவை பார்க்கவே இல்லை என்று கூறியுள்ளார். மருத்துவ சிகிச்சை முறை பற்றி கூட அப்போதய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சொல்லித்தான் தெரியும் என்றும் சொன்னார். 2 மணிநேரம் நடைபெற்ற விசாரணையில் 20க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு தெரியாது என்ற பதிலே ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்குக் கிடைத்துள்ளது.

