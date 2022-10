"தமிழ்நாடு ஆளுநராக 4 ஆண்டுகள்.. மிக கொடுமையான அனுபவம்"ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் அதிருப்தி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆளுநராக பணியாற்றியது மிக மோசமான அனுபவம் என்ற பஞ்சாப் மாநில ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் தெரிவித்துள்ளார்.

2017ம் ஆண்டு அக்டோபர் 6 முதல் 2021 செப்டம்பர் 17 வரை தமிழகத்தின் 14 வது ஆளுநராக பணியாற்றியவர் பன்வாரிலால் புரோகித். இவர் ஆளுநராக இருந்த போது பல்வேறு சர்ச்சைகளிலும், குற்றச்சாட்டுகளிலும் சிக்கியுள்ளார்.

குறிப்பாக அதிமுக ஆட்சியில் அரசின் திட்டப் பணிகளை ஆய்வு செய்வதற்கு திமுக தரப்பில் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் ஆளுநர் அதிகாரத்தை மீறி செயல்படுவதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ஆளுநராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

English summary

I was Tamil Nadu Governor for 4 years. It was very bad there. In Tamil Nadu, the Vice-Chancellor post was sold for Rs 40-50 crores says Punjab Governor Banwari Lal Purohit